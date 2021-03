Andrej Mangold: Pikante Sex-Beichte sorgt für Aufsehen

Pikante Sex-Beichte

Doch das ist natürlich nicht alles, was Andrejs Fans von ihm wissen wollen. Während einer Fragerunde will ein User in Erfahrung bringen, wie der Ex-"Bachelor" zum Thema Sex zu dritt steht. Da gesteht er seinen Followern doch glatt, dass er schon einmal einen Dreier hatte! "Als Single denke ich, kann das gehen! Habe die Erfahrung auch schon gemacht und es kann spannend sein. Die Spielregeln müssen natürlich klar sein und vor allem auch die Konstellation der Beteiligten!"

Wenn Andrej wieder vergeben ist, wird es allerdings keine Dreier mehr geben. "In einer Beziehung, finde ich, hat der Sex mit einem weiteren Menschen außer der Partnerin nichts zu suchen", stellt er klar.

