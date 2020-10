Andrej Mangold: Schwere Anschuldigungen gegen den Ex -Bachelor

Besonders Eva Benetatou bekam vom Bachelor und seiner Freundin Jenny Lange ihr Fett weg. Und nicht nur das! Die anderen verbündeten sich mit Andrej und so war von Anfang an die ganze Gruppe gegen die 28-Jährige. Das Resultat? Heftigstes Mobbing!

Einer der es wissen muss, ist Carsten Stahl. Seit acht Jahren gilt der TV-Star als Deutschlands Mobbing-Experte. Er ist schockiert über das Verhalten im Haus.

"Natürlich ist es bei solchen Formaten gewollt, dass die Teilnehmer sich gegenseitig durch den Dreck ziehen. Und wenn es mal Beef gibt und sich erwachsene Menschen die Meinung sagen, dann ist das auch okay. Aber wenn einer so menschenverachtend wird und alle anderen sich daran ergötzen und nicht eingreifen, dann reden wir von unterlassener Hilfeleistung", erklärt er gegenüber "spot on news".