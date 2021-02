Andrej Mangold: Sie ist seine neue Jenny

Die hatte sich vergeblich als Kandidatin beworben und trat stattdessen in der Schweiz selbst als "Bachelorette" an. Doch jetzt könnte es doch noch zu einem heißen Flirt zwischen Andrej und Andrina kommen: Bei einem Live-Chat vergangene Woche trafen die beiden nämlich aufeinander. Und als die 28-Jährige eröffnete, dass sie sich eigentlich für seine Staffel beworben hatte, fiel Andrej aus allen Wolken: "Wie bitte?! Das kann nicht sein, ich muss mit der Produktion telefonieren", scherzte er aufgeregt. "Ich verstehe das überhaupt nicht, dass die dich in Deutschland nicht genommen haben!"