Andrej Mangold: Spurlos verschwunden! Was ist mit dem Ex-Bachelor los?

Der Ex-"Bachelor" ist momentan im Dauer-Stress, wie er seinen Followern vor Kurzem erzählte. "Mir geht es aktuell so lala. Einfach eine sehr stressige Zeit, sehr viel los rund um die Show, viele Interviews, viele Anfragen - auch auf Mallorca, ich bin nicht wirklich zur Ruhe gekommen", so der Ex-Basketballer. Deswegen wollte er sich eine kleine Auszeit auf Mykonos nehmen. "Einfach die Zeit nutzen und zur Ruhe kommen und mir Gedanken machen, welche Projekte ich ein bisschen mehr zur Seite lege und auf welche ich mich mehr fokussiere. Deswegen geht es mir gerade vielleicht auch nicht so gut."