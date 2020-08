Andrej Mangold: Süße Botschaft an "Bachelorette" Melissa Damilia!

Guter Rat von TV-Kollegen

"Ich hoffe, du kannst dich genau so fallen lassen und dich emotional öffnen, wie ich das getan habe", so Andrej. Er verliebte sich während seiner Zeit als "Bachelor" in Jenny Lange und die beiden sind auch heute noch ein absolutes Traumpaar.

Doch auch der Ex-"Bachelor" Paul Janke hat etwas zu Melissas TV-Abenteuer zu sagen! "Melissa ist absolut natürlich. Eine hübsche junge Dame, rassiger Typ, braune Haare – eigentlich genau mein Beuteschema", grinst er. Sein Rat: "Sei du selbst, verstell dich nicht, hab Spaß bei der Sache, genieße die Zeit!"