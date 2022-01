Andrej Mangold: Traumfrau gefunden? Diese Privatnachrichten sorgen für Furore

Beruflich geht es für Andrej Mangold derzeit wieder richtig bergauf. Nach seiner Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" und den damit verbundenen Skandalen sah es zunächst so aus, als hätten die Fans keine Lust mehr auf den Basketball-Hottie. Doch all das ist Schnee von gestern! Mittlerweile träumt der Ex-"Bachelor" sogar schon von einer Model-Karriere in New York!