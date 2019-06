Reddit this

Andrej Mangold: Traurige Beichte! Er ist total am Ende

Andrej Mangold ist total am Ende. Seit Monaten kommt der "Bachelor" einfach nicht zur Ruhe. Sein Körper sendet ihm mittlerweile Warnsignale. Zeit, die Notbremse zu ziehen!

Die letzten Monate waren für Andrej Mangold durchaus spannend. Die Teilnahme bei „ “ stellte sein Leben komplett auf den Kopf. Plötzlich musste er von einem Termin zum nächsten rennen und nebenbei versuchen, sein Privtleben nicht zu kurz kommen zu lassen.

Doch das scheint dem 32-Jährigen nicht ganz gelungen zu sein. In seiner -Story teilte er nun mehrere Videos von sich, in denen er müde und ernst wirkt. Darin erklärt er, sich bewusst eine Auszeit gönnen zu wollen, da er mit seinen Kräften am Ende ist.

Andrej Mangold & Jenny Lange: Stress mit der Polizei!

Andrej Mangold muss die Notbremse ziehen

"Ich merke, dass ich einfach kaputt bin. Körperlich und vor allem mental. (...) Das laugt einen ganz schön aus“, erklärt Andrej erschöpft. Der Stress der letzten Monate ging nicht spurlos an ihm vorbei. Deshalb müsse er nun die Notbremse ziehen und sich darüber klar werden, wie es in Zukunft weitergehen soll.

Natürlich steht ihm in dieser Zeit auch seine Freundin Jenny Lange bei. Um auf andere Gedanken zu kommen, haben die beiden sich spontan dazu entschieden, zu „Rock am Ring“ zu fahren. Ein bisschen Abwechslung tut dem Paar sicherlich gut!