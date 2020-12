Andrej Mangold: Traurige Beichte zur Weihnachtszeit!

Andrej kommt nicht in Stimmung

Zu einem hübschen Foto von sich schreibt er: "Irgendwie komme ich überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ihr etwa? Die momentane Situation und dieses Gefühl, nicht zu wissen, wie es weitergeht mit Corona, ist einfach ätzend. Einfach heftig, was wir alle dieses Jahr durchmachen müssen. Bleibt gesund und gebt die Hoffnung auf die Normalität nicht auf."

Unter dem Foto häufen sich mittlerweile die positiven Kommentare. Viele Fans freuen sich darüber, dass man die Fotos des 33-Jährigen endlich wieder kommentieren kann. Und es gibt auch schon die ersten Tipps! "Dekorieren, Kekse backen, Duftkerzen und Weihnachts-CD und schwups - Weihnachtsstimmung am Start", kommentiert eine Userin. Ob der attraktive Single-Mann sich so wohl in Stimmung bringen kann?