Andrej Mangold: Überraschende Papa-Beichte! Babybauch-Bild sorgt für Furore

Ist das der wahre Grund für die Auszeit?

Jetzt fragen sich die Fans jedoch, ob es vielleicht noch einen anderen Grund für Andrejs Auszeit gibt. In seiner Instagram-Story postet der Basketball-Star nämlich gleich vier schwangere Emoji-Frauen. "Was hat das zu bedeuten?", will ein Follower sofort wissen. "Ist das eine Botschaft?"

Wird Andrej etwa zum ersten Mal Papa? Wohl eher nicht! "Nein, Leute. Ich bin noch kein Vater und werde auch keiner", stellt er klar. "Dafür fehlt mir, wie ihr wisst, noch die richtige Frau an meiner Seite." Außerdem betont er, dass er immer noch Single ist. An Angeboten dürfte es ihm allerdings nicht mangeln. Unter den Instagram-Fotos des 34-Jährigen finden sich zahlreiche Kommentare von interessierten Damen. Und wer weiß? Vielleicht tritt die richtige Frau ja schon bald in sein Leben...