Andrej Mangold & Andrina: Gemeinsamer Liebesurlaub in der Schweiz

Via "Instagram" ließen Andrej und Andrina schon vor einigen Wochen die Fan-Herzen höher schlagen. So turtelten sie in einem Livestream was das Zeug hält und sorgten damit für jede Menge Liebes-Spekulationen. Wie es schien, hat Andrej an der Schweizer-Bachelorette mächtig Gefallen gefunden. Und auch Andrina ist ein echter Andrej-Fan. So verriet sie, dass sie sich damals sogar für seine Staffel beworben hatte, aber nicht genommen wurde. Ist dies nun auch der Grund dafür, warum die beiden ihr Glück privat finden wollen?