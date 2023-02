Andrej Mangold & Annika Jung: Sie wagen den nächsten Schritt!

Andrej Mangold und Annika Jung sind zwar erst wenige Monate ein Paar, doch haben bereits einen großen Schritt in Richtung Zukunft gewagt: Nach einiger Zeit Fernbeziehung zog das Paar zusammen in eine große Traumwohnung. Doch was das Thema Kinder angeht, halten sich Annika und Andrej noch bedeckt: "Ne, [Kinder] würden hier in die Wohnung tatsächlich nicht passen. Wir haben beide so viele Klamotten...", stellte Annika vor Kurzem gegenüber "RTL" klar. Andrej beantwortet die Frage hingegen etwas ernsthafter und sagt: "Ich habe natürlich einen Familienwunsch und wir haben natürlich auch schon darüber gesprochen. Anni möchte auch mal irgendwann Kinder bekommen – bestenfalls natürlich zusammen".

Dennoch steht die Kinderplanung erst einmal hinten an. Das frischverliebte Paar möchte vorerst seine Zweisamkeit in der neuen Wohnung genießen. "Wenn es passiert, dann passiert es", sagt der Ex-Bachelor abschließend.

Doch einen nächsten gemeinsamen Schritt hat das Paar dennoch gewagt!