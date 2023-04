Andrej Mangold & Annika Jung: Zuckersüße Baby-News

So ist sich ein Fan absolut sicher, dass Andrej und Annika wunderschöne Kinder bekommen würden! In einem "Instagram"-Kommentar unter dem Geburtstags-Post ist nämlich zu lesen: "So süß ihr beiden! Eure Kinder bekommen mal die krassesten Augen!" Wie süß! Klingt ganz danach, als würden die treuen Follower von Andrej schon über weitere Liebesschritte von Andrej und Annika nachdenken. Wie das Paar wohl dazu steht? Andrej hüllt sich auf seinem Social Media-Account zu der Aussage jedenfalls in Schweigen. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, wie es für die beiden weitergeht ...

