Andrej Mangold & Gerda Lewis: Damit hat keiner gerechnet!

Gerda verteidigt Andrej

Auf Instagram schaltet sich Gerda ein und kritisiert, dass Andrej gerade so an den Pranger gestellt wird. "Auf einmal kommen alle aus ihren Löchern gekrochen und meinen, ihre Meinung öffentlich dazu abzugeben", feuert die 27-Jährige. "Die denken, dass die auf irgendeinen Zug mit aufspringen können, um wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – sonst kann ich mir so was nicht erklären."

Gerda erklärt, dass sie es schrecklich findet, wenn sich alle gegen einen verbünden. "Mir tun Eva und ihr Freund auch echt leid, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn sich alle gegen einen stellen", erklärt sie. Ihrer Meinung nach wollen viele Menschen derzeit nur Anerkennung dafür bekommen, dass sie auf den öffentlichen Mobbing-Zug gegen Eva, Andrej und auch die anderen Kandidaten aufspringen.

Heiß! Dieses Model ist die Ex-Freundin von Andrej Mangold: