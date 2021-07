Andrej Mangold & Jenefer Riili: Private Treffen - Jaa, es ist wahr

Erst in der letzten "Kampf der Realitystars"-Folge sorgte Andrej Mangold mit einer Aussage über Jenefer für mächtig Wirbel bei seinen Fans. Auf die Frage von Kader Loth, wer denn dem Typ von Andrej entsprechen würde, entgegnete dieser prompt: Jenefer! Kein Wunder, dass danach allerhand Gerüchte die Runde machten, dass Andrej in Thailand sein Herz an die "BTN"-Schauspielerin verschenkt hat. Doch obwohl Andrej und Jenefer die Gefühlsspekulationen stets dementierten, bringt der Bachelor die Gerüchteküche nun erneut zum Brodeln. So teilt Andrej nämlich ein Bild von sich und Jenefer, zu dem er kommentiert: "Das Beste aus der begrenzten Zeit machen. Schön dich zu sehen Jenefer Riili!" Na Hoppla! Haben die beiden etwa nach "Kampf der Realitystars" ihre Fans an der Nase rumgeführt und sich doch immer wieder heimlich und privat getroffen? Bis jetzt gaben die beiden dazu jedenfalls noch kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...