Andrej Mangold & Jennifer Lange: Verlobungs-Hammer!

Die vergangen Wochen waren Andrej Mangold und Jenny damit beschäftigt, die Dreharbeiten für "Das Sommerhaus der Stars" zu absolvieren! Mittlerweile sind die beiden wieder in Deutschland. Jenny berichtet via Instagram: "Und wir haben euch sooo viel zu erzählen, nur müssen wir uns noch ein wenig gedulden, bis wir auspacken dürfen." Doch was haben Andrej und Jenny für Neuigkeiten? Ihre Fans scheinen jedenfalls schon eine Vorahnung zu haben...