Andrej Mangold & Jenny Lange: Bitteres Tränen-Drama! Die Nerven liegen blank

Jenny redete sich so in Rage, dass sie und Andrej sie der Kamera sogar den Rücken zudrehten. "Ich muss hier niemanden was beweisen. Es ist einfach nur noch eine Show für sie", schluchzte die "Bachelor"-Gewinnerin weiter. Selbst Schatz Andrej konnte sie nicht beruhigen. "Lass das nicht so an dich ran. Sie ist einfach ein schlechter Mensch. Schatz, beruhig dich! Du hast immer noch ein Mikro und hier sind Kameras", sagte er. Doch das war Jenny in dem Moment völlig egal. "Ich muss mich von morgens bis abends mit dieser Person auseinander setzen. Ich höre diesen Namen 100 Mal in meinen Ohren."

Ob sich Jenny wird beruhigen wird? Oder die beiden die Sendung deswegen sogar abbrechen? Das erfahrt ihr nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL…

Die nächste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" kannst du HIER schon jetzt bei TVNOW streamen. *

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: