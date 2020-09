Andrej Mangold & Jenny Lange: Alles aus! Sie stehen vor einem Scherbenhaufen

Heftige Kritik an Jenny und Andrej

Unter dem neuesten Instagram-Schnappschuss von Andrej wird heftig über die beiden gelästert.

"Furchtbarer Typ und seine Auserwählte [ist] auch nicht besser. Die geht über Leichen. Unsympathisch bis zum Gehtnichtmehr."

"Hab mich auf die beiden gefreut, aber was ich da sehe, sind 2 unsympathische, selbstverliebte Menschen. Echt enttäuscht."

Manche Fans kritisieren Jenny dafür, ihren Liebsten im "Sommerhaus der Stars" nicht genug unterstützt zu haben. "Was ich jedoch nicht verstehe: Wenn mein Mann so 'angegangen' wird, würde ich niemals daneben stehen und mich raushalten", feuert eine Userin. Eine andere fügt hinzu: "Das hab ich mir auch gedacht. Oder wo sie im Zimmer waren und Lisha ihn beruhigt hat. Sorry, aber das ist Jennys Aufgabe. Sie war nicht mal im Raum."

Wie bitter! Während ihrer "Bachelor"-Teilnahme galten Andrej und Jenny noch als absolute Publikumslieblinge. Doch jetzt stehen sie plötzlich vor einem großen Scherbenhaufen...

