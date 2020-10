Andrej Mangold und Jenny Lange: Aus diesem Grund sind sie wirklich im Sommerhaus

Spuckattacken, Tränen und wüste Hass-Attacken im Netz: Dass sich ausgerechnet die bekennenden Harmoniemenschen Andrej Mangold und Jenny Lange ins berüchtigt disharmonische "Sommerhaus der Stars" wagten, wirft Fragen auf.

„Auf solche Formate haben wir keine Lust“, beteuerte Andrej Magold noch vor wenigen Monaten gegenüber "Closer". Woher kommt also der plötzliche Sinneswandel? Haben er und seine Jenny etwa plötzlich ihre Lust an krawalligen Auseinandersetzungen vor laufender Kamera entdeckt?

Andrej und Jenny haben einen Plan

Von wegen! Sie tun sich die Quälerei aus reiner Berechnung an, wie jetzt eine Freundin des Paares verriet: „Andrej und Jenny machen dort nur mit, weil das Sommerhaus von derselben Produktionsfirma produziert wird wie ‚Let’s Dance‘.“ Aha. Und was ist daran so spannend für die beiden? „Damit haben sie schon mal einen Fuß in der Tür!“, so die Vertraute. Das habe Andrej Mangold selbst ihr erzählt.