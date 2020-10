Andrej Mangold & Jenny Lange: Aus und vorbei!

Andrej und Jenny zeigen in der TV-Show ein anderes Gesicht, das vielen Zuschauern ein Dorn im Auge ist. Immer wieder schießen sie gegen Mitbewohner wie Eva Benetatou und Iris Klein. Sogar von Mobbing ist die Rede. Die Firma Die Limo beendete sofort die Zusammenarbeit mit Jenny: "Auch wir grenzen uns von Mobbing und Diskriminierung in jeglicher Form ab. Da Jennifer Lange durch die Teilnahme an der Sendung 'Das Sommerhaus der Stars' mit diskriminierenden Äußerungen in Verbindung gebracht wird, haben wir sie gebeten, die einmalige Kooperation zu löschen."