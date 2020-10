Andrej Mangold & Jenny Lange: Aus und vorbei! Sie schlagen neue Wege ein!

Nachdem Andrej und Jenny bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen waren, ist ihre Beliebtheit rapide in den Keller gesunken. So mussten sie sich nicht nur via Social Media einer Reihe von Anfeindungen stellen, auch einige ihrer Werbepartner sollen die Kooperationen mit den beiden beendet haben. Für Jenny und Andrej alles andere als leicht! Schließlich galten die beiden stets als das Lieblingspaar der Kuppelshow! Doch wie nun berichtet wird, wollen die beiden all dem Trubel jetzt ein Ende setzten und neue Wege einschlagen...