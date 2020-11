Andrej Mangold und Jenny Lange: Bittere Enthüllung! Der wahre Grund fürs Liebes-Aus

Also einfach eine weitere Partnerschaft, die den Pandemie-Härtetest nicht bestanden hat? Nicht nur, stellt der Freund klar. „Sie haben ganz unterschiedliche Zukunftspläne.“ Während Andrej sich Kinder wünschte, träumte Jenny von einer internationalen Model-Karriere, will Reisen und Abenteuer erleben. Ob sie ihrer Liebe irgendwann eine zweite Chance geben? Der Vertraute bleibt vorsichtig optimistisch. „Man soll niemals nie sagen. Man wird sehen, was die Zeit bringt.“