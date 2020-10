Andrej Mangold & Jenny Lange: Doppelte Klatsche nach Sommerhaus-Exit!

Nicht nur die Follower-Zahl der Ex-Bachelor-Kandidatin steigt immer weiter an. Auch die Kommentare sind durchweg positiv!

"Hätte nie gedacht dass ich mit dir mal sympathisiere, aber scheinst doch ne intelligente vor allem sehr geduldige Person zu sein. Du und dein Freund seid die Gewinner der Herzen dieser Sendung", schreibt einer ihrer Follower.

"Am Anfang dachte ich wirklich, du willst dort einfach nur Stress machen, ABER du bist eine so wundervolle Person, die so unfassbar viel einstecken musste und dabei immer ehrlich geblieben ist", meint ein anderer.

Tja, wäre hätte das zu Beginn der Show gedacht...

Die nächste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" könnt ihr HIER schon jetzt bei TVNOW streamen. *

Liebes-Aus beim "Sommerhaus der Stars". Bei wem es sich ausgeliebt hat, seht ihr im VIDEO: