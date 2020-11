Andrej Mangold und Jenny Lange: Drama nach der TV-Show! So sieht die bittere Realität aus

Von ein paar beruflichen Rückschlägen (oder Evas zickigen Attacken in der Wiedersehens-Show) lassen sich Andrej und Jenny nicht verunsichern. „Natürlich belastet das“, gibt er zwar zu. „Aber wir stehen das gemeinsam durch, werden es durch das, was kommt, gemeinsam verarbeiten – und dann positiv in die Zukunft blicken.“

Aktuell drehen sie laut "Closer" auf Mallorca, außerdem wollen sie sich nach einer gemeinsamen Unterkunft umschauen. „Durch die Teilnahme am ,Sommerhaus‘ haben wir uns als Paar nochmals ganz anders kennen- und lieben gelernt“, so Jenny. Dass bereits gemunkelt wird, die beiden würden den Sendeplatz der geplatzten Wendler-Hochzeit-Show übernehmen, betrachten sie zwar als Kompliment, wollen es aber nicht kommentieren. Unabhängig davon denken sie aber durchaus ans Heiraten – auch wenn nicht immer nur Harmonie zwischen ihnen herrscht, wie Jenny offen zugibt. „Aber immer nur positiv sein, das gibt es schließlich in keiner guten Beziehung.“ Wäre für eine Reality-Show ja auch langweilig...