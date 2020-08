Andrej Mangold & Jenny Lange: Hochzeits-News! Sie verrät es auf Instagram

View this post on Instagram

Was für ein wunderschöner Tag 🥰💒 ..vom Herzen wünsche ich meinen Liebsten alles erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft. #happilymarried ———————————————————————— #agentlange #teamGold ———————————————————————— #marriagestory #couplegoals💑 #marryme #mrandmrs #lovelymoments #familyportrait