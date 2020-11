Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt kommt die krasse Wahrheit ans Licht!

Heftige Attacke gegen Jenny

In ihrer Instagram-Story teilt Jenny nun einige der verletzenden Kommentare, die sie in den letzten Wochen bekommen hat. "Manche Leute wissen gar nicht, was sie eigentlich mit ihren Worten anrichten könnten. Nichts für schwache Nerven", schreibt sie dazu. Und die Nachrichten, die sie dann mit ihren Followern teilt, haben es wirklich in sich:

"Diese Wut, die ich dir gegenüber empfinde, ist langsam gefährlich. Ich würde dich mit Benzin überschütten und verbrennen."

"Bitte. Ich möchte dir nur einmal begegnen, um die in die Fresse zu scheißen."

"Verpiss dich! Dich will niemand mehr sehen. Alle hassen Mobber! Geh mal zur Therapie. Stück Scheiße."

"Magersüchtiges Wrack."

Und das sind nur einige der heftigen Angriffe, die Jenny sich gefallen lassen muss. Damit gehen ihre Follower nun wirklich zu weit!

