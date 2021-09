Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt kommt die bittere Wahrheit ans Licht

"Darius ist der ehemalige beste Freund von Andrej", berichtet nun eine Quelle gegenüber "Promiwood". Für Andrej sicherlich alles andere als leicht! Schließlich herrscht bei ihm seit der Trennung von Jenny absolute Liebesflaute. Und die bandelt ausgerechnet mit einem Boy aus seinem Freundeskreis an. Doch was ist dran an den Gerüchten? Offiziell bestätigt wurde dies von Jenny bis jetzt jedenfalls noch nicht! Ganz im Gegenteil sogar! So erklärte sie erst neulich in ihrer Story über das Kennenlernen von ihr und Darius: "Ich habe Dari das erste Mal in einem Golf-Camp kennengelernt, aber so richtig erst Anfang des Jahres." Sie ergänzt: "Ich fand ihn seit Sekunde eins einfach schon ultra-lustig. Ich habe noch nie so viel mit einem Menschen gelacht, wie mit ihm. Das ist nicht mehr normal. Ich muss ihn nur angucken und ich muss anfangen zu lachen." Ob wohl bald die ganze Wahrheit ans Licht kommt? Wir können gespannt sein...