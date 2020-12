Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Licht!

Andrej liebt Jenny noch

Außerdem gesteht Andrej, dass er immer noch in Jenny verliebt ist. "Eine starke, ehrliche und aufrichtige Liebe für jemanden verschwindet nicht von heute auf morgen", erklärt er. Trotzdem wolle er sich nun lächelnd an die Zeit erinnern, die er mit seiner Ex hatte. Dies sei besonders in der ersten Zeit nach der Trennung schwierig. "Aber ich bin für jede vergangene Beziehung auch sehr dankbar, da ich über einen langen Zeitraum sehr glücklich mit (oder auch durch) eine Person war."

Abschließend fügt der "Bachelor"-Hottie hinzu: "Alle Menschen, die eine Trennung durchmachen und dann sagen, sie lieben den Partner direkt nicht mehr, haben, glaube ich, nicht richtig geliebt!"

