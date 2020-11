Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt mischt sich Paul Janke ein!

Der "Sommerhaus"-Fluch hat mal wieder zugeschlagen! Nach ihrem Auftritt in der Show haben sich Andrej Mangold und Jenny Lange getrennt. "Jennifer und ich werden ab sofort unterschiedliche Wege gehen", verkündete der Ex-"Bachelor" in seiner Instagram-Story. Über die genauen Gründe hüllen sich beide in Schweigen. In den sozialen Netzwerken wird das Liebes-Aus trotzdem fleißig kommentiert und diskutiert. Ein Unding für Paul Janke...