Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt redet er über den wahren Trennungsgrund

Wie Andrej nun berichtet, waren mehrere Komponenten für die Trennung von Jenny verantwortlich. So erklärt er gegenüber "Prominent" über den Grund: "Andere Vorstellungen für die Zukunft!" Er ergänzt: "Ich 34, sie 27. Wir waren einfach an zu unterschiedlichen Punkten in unserem Leben, wo sie ein bisschen freier sein wollte als ich – ich dachte schon an eine eigene Familie." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Blick in das Privatleben von Andrej geben. Ob der Ex-Bachelor in der nächsten Zeit wohl noch mehr emotionalen Beichten dieser Art ablegen wird? Wir können gespannt sein...