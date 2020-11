Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt redet er über die Trennung!

Die vergangenen Wochen waren für Jenny Lange und Andrej Mangold alles andere als leicht. So mussten sich die beiden nach ihrem "Sommerhaus"-Aus immer wieder einer Reihe von bitterbösen Anfeindungen stellen. Sogar von Morddrohungen waren die Rede. Doch damit nicht genug! Wie ebenfalls berichtet wurde, soll Jenny und Andrej die ganze Situation sogar so zugesetzt haben, dass ihre Liebe darunter gelitten haben soll. Doch was ist dran an den Gerüchten? In einer ehrlichen Beichte spricht Andrej nun Klartext...