Andrej Mangold & Jenny Lange: Jetzt tritt Eva Benetatou nach!

Für Eva waren ganz klar Andrej und Jenny die Unruhestifter in der Promi-Weg. Als die beiden endlich ihre Koffer packten, kehrte endlich wieder Ruhe ein. "Die Stimmung hat sich ins positive verändert. Wir konnten endlich ein bisschen lachen und auch mal tief durchatmen. Ich konnte diese ganze Situation gar nicht fassen", so das TV-Sternchen. Ob das wirklich so bleibt? Das seht ihr nächsten Sonntag um 20:15 Uhr bei RTL...

Die nächste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" könnt ihr HIER bereits vorab bei TVNOW streamen. *

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Das erfahrt ihr im Video: