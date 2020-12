Andrej Mangold & Jenny Lange: Juhuu, sie geben ihrer Liebe nochmal eine Chance!

Erst kürzlich machte bereits die Meldung die Runde, dass Jenny und Andrej sich nach ihrer Trennung wieder annähern sollen. Nun bringt der Ex-Bachelor die Gerüchteküche um ein Liebes-Comeback erneut zum Bordeln. Via Instagram hatten die Fans von Andrej nämlich nun die Möglichkeit, ihm ein paar Fragen zu stellen. Angesprochen auf ein Liebescomeback mit Jenny gab Andrej zu verstehen: "Man weiß nie, was das Leben bringt … Sag niemals nie." Wow! Was für Hammer-News! Was Jenny jedoch darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...