Andrej Mangold & Jenny Lange: Knallharte Abrechnung! "Das war geisteskrank!"

Kurz nachdem Andrej und Jenny die Promi-WG verlassen haben, geben sie ihren Fans via Instagram ein Update. "Wir waren im 'Sommerhaus der Stars'. Und viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Außer, dass es eine krasse, crazy Zeit war. Wirklich ein Irrenhaus", berichtet Jenny. In der nächsten Story will sie von Schatz Andrej wissen: "Wie würdest du das 'Sommerhaus' in drei Worten beschreiben?" Seine klare Antwort: "Geisteskrank, psychopathisch, nicht von dieser Welt."