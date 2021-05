Andrej Mangold & Jenny Lange: Neues Glück auf Mallorca

Das Andrej Mangold mit dem Gedanken spielt, nach Mallorca auszuwandern, ist definitiv nichts Neues. So berichtete er bereits des Öfteren, dass die Balearen-Insel zu seinen liebsten Wunsch-Wohnorten gehört. Doch jetzt die Überraschung! Wie es scheint, bekommt Andrej auf der Sonneninsel bald unerwartet Verstärkung. So will sich scheinbar auch seine Ex-Freundin Jenny Lange auf Mallorca niederlassen. Was für eine Überraschung...