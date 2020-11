Andrej Mangold & Jenny Lange: Nur noch Hass! Jetzt ist es vorbei

Nach ihrem "Sommerhaus"-Aus durchlebten Andrej und Jenny ganz schön turbulenten Zeiten! So mussten sich das Paar immer wieder einer Reihe von massiven öffentlichen Beleidigungen stellen. Den beiden setzten die Anfeindungen so sehr zu, dass sie eine "Social Media"-Pause einlegten. Sogar von Auswandern war die Rede! Doch Andrej und Jenny fassten neuen Mut und sprachen eine öffentliche Entschuldigung via Instagram aus. Ihre Fans scheint das jedoch wenig zu beeindrucken. Ganz im Gegenteil...