Andrej Mangold und Jenny Lange: Nur noch Hass! Jetzt kommt die traurige Wahrheit raus

Vom süßen, sympathischen TV-Pärchen zum allgemeinen Hassobjekt – für diesen Blitz-Wandel haben Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) nur wenige Tage gebraucht! Denn seit der Ex-Bachelor und seine Auserwählte das Skandal-Sommerhaus bezogen haben, spielt Andrej den Boss und quatscht allen anderen seinen Willen auf, während seine Liebste – sonst immer ein Sonnenschein – sich schlecht gelaunt durch die Folgen mault.

Die nächste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" schon jetzt bei TVNOW sehen!*

Ergebnis: Die beiden werden im Netz mit Hass und Häme überzogen! „Ich dachte wirklich, ihr beiden habt Klasse. Wie man sich in Menschen täuschen kann, schlimm…“, lautet einer der netteren Kommentare. Ein anderer User wird da schon deutlicher: „Ich kotze! Dein Image ist im Eimer. Jetzt hast du gezeigt, wer du wirklich bist. So manipulativ, ihr nervt!“

Andrej Mangold und Jenny Lange zeigen ihr wahres Gesicht

Das einst beliebte Paar wird so hart angefeindet, dass Andrej sich jetzt sogar an seine Insta-Gefolgschaft wandte: „Ich bin wirklich schockiert, was hier abgeht! Es ist schon krass, was so eine Fernsehsendung auslösen kann!“, jammert der enttäuschte Ex-Rosenkavalier. Zugegeben, das Paar hat es in der diesjährigen Krawall-Staffel nicht leicht: Es wird gesoffen, gespuckt und gepöbelt. Und zu allem Überfluss sitzt mit Eva Benetatou (28) auch noch eine von Andrej abservierte „Bachelor“-Kandidatin im Haus, die jetzt nur allzu gern intime Details und Sex-Storys über ihn auspackt.