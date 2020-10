Andrej Mangold und Jenny Lange: Süße Überraschung nach dem Sommerhaus!

Für die kommende Staffel der Kultshow laufen die Castings bereits, RTL ist auf der Suche nach polarisierenden Persönlichkeiten, die hohe Einschaltquoten garantieren. Ein Job wie gemacht für den randalierenden Rosenkavalier! Wegen Corona soll die Show im kommenden Jahr übrigens nicht wie üblich in Australien stattfinden, sondern in Großbritannien – genauer gesagt in Wales, auf Gwrych Castle, einer Schlossruine aus dem 19. Jahrhundert. Hier würde Andrej dann idealerweise am Lagerfeuer für neuen Zündstoff sorgen …

Und auch für Jenny könnte es Rettung aus dem Beliebtheits-Tief geben: Als ausgebildete Sport- und Gesundheitsmanagerin, die auch schon als Zumba-Trainerin jobbte, wäre sie wie gemacht für „Let’s Dance“. Da könnte sie bei emotionalen Tanzeinlagen zeigen, dass sie doch nicht so herzlos ist, wie man es ihr gerade nachsagt. So wird das „Sommerhaus“ für das Skandal-Paar am Ende doch noch ein Hauptgewinn...