Andrej Mangold und Jenny Lange: Süße Verkündung! Endlich rücken sie mit der Sprache raus

Schon seit Tagen ist es verdächtig ruhig auf den Instagram-Profilen von Andrej Mangold und Jenny Lange. Doch nun meldet sich das Bachelor-Traumpaar zurück - und zwar mit süßen Andeutungen...

"Es gibt eine Menge zu erzählen", verkündet der Ex-Bachelor in seiner Instagram Story. "Verrückte Zeiten waren das. Sorry, dass wir euch so lange auf die Folter gespannt haben. We are almost back, habt noch etwas Geduld."

Und Jenny Lange fügt hinzu: "Schon bald sind wir wieder online und dann gibt es gaaanz viel zu berichten. Sorry fürs im Dunkeln stehen lassen. Ging leider nicht anders."

Das Bachelor-Paar macht es spannend

Was sind das nur für große Neuigkeiten, die Andrej Mangold und Jenny Lange zu verkünden haben? Gibt es etwa süße Baby-News? Oder planen die beiden Turteltauben ihre Hochzeit?

Immerhin haben die beiden gerade die Aufzeichnung zu "Das Sommerhaus der Stars" überstanden. So eine Grenzerfahrung schweißt sicherlich zusammen. Da wäre es nicht verwunderlich, wenn die beiden nun den nächsten Schritt wagen würden