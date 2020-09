Andrej Mangold & Jenny Lange: Trennung? Jetzt rücken sie mit der Wahrheit raus!

Andrej und Jenny sind nicht mittlerweile nicht nur privat, sondern auch beruflich ein eingespieltes Team. Es gab jedoch Momente in der Vergangenheit, in denen sie an ihrer Beziehung zweifelten. "Dann fragt man sich auch in dem Moment: Okay, will ich das eigentlich? Ist das jetzt das Richtige für mich oder nicht?", offenbart Jenny jetzt im Interview mit RTL.