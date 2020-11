Andrej Mangold & Jenny Lange: Trennung! Jetzt spricht der Ex-Bachelor!

Seit Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass zwischen Jenny und Andrej Eiszeit herrschen soll. So postete Jenny erst kürzlich via Instagram einen Beitrag, in dem sie erklärte, dass sie Zeit für sich braucht. Und obwohl Andrej sämtliche Trennungs-Spekulationen noch dementierte, wendete sich Jenny gestern mit der traurigen News an die Öffentlichkeit: Andrej und sie sind nicht mehr zusammen. Doch was sagt der Ex-Bachelor zu dem Liebes-Aus?