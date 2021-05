Andrej Mangold & Loona: Jetzt kommt alles ans Licht

Doch statt umgehend aufzuklären, dass da in Wahrheit gar nichts geht, heizt Andrej fleißig weiter die Gerüchteküche an. Und Loona? Lässt die penetrante Ranschmeiße tapfer über sich ergehen. Schon aus Eigeninteresse, schließlich tritt sie genau wie Andrej bei der nächsten Staffel von "Kampf der Realitystars" an (im Sommer auf RTL ZWEI). Und so ein paar doppeldeutige Andeutungen schüren doch bestimmt das Interesse, oder?

Andrej scheint jedenfalls fest auf diese Strategie zu setzen. Denn nach dem Image-GAU im "Sommerhaus der Stars" und der Trennung von Freundin Jenny Lange kräht kaum noch ein Hahn nach dem ehemaligen Rosenkavalier. Es gilt also, mit allen Waffen gegen das Vergessen zu kämpfen.

Ob die Rechnung tatsächlich aufgeht? Fraglich. Bei einem Wettkampf liegt er immerhin schon vorne – als "nervigster Promi der Republik".