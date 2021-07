Andrej Mangold: Völlig am Ende - Wird ihm jetzt alles zu viel?

Andrej ist am Ende seiner Kräfte

Also stürzt Andrej sich in die Arbeit und konzentriert sich derzeit lieber auf seine Karriere. Doch dabei stößt der ehemalige "Bachelor" an seine Grenzen. "Es war ein krass langer und anstrengender Tag", klagt er nach einem Shooting auf Instagram. "Ich war gut essen mit einem Freund und bin jetzt einfach froh, gleich im Hotel zu sein, zu duschen und ins Bett zu fallen."

Auch am nächsten Tag kann nicht gerade von Entspannung die Rede sein. "Für mich 'ne sehr kurze Nacht. Nicht so gut geschlafen, Kopf voll. Jetzt geht's zum nächsten Shooting", berichtet er und blickt dabei müde in die Kamera. "Aktuell ist echt wieder so viel los bei mir mit dieser Show und allem drum herum. Stresslevel 100000." Mutet Andrej sich etwa zu viel zu?

