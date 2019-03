Andrew Berends: Der "Free Solo" Kameramann ist tot!

Andrew Berends ist tot! Noch vor einer Woche feierten Andrew und die Crew des Doku-Films "Free Solo" den Gewinn ihres . Nun die Schock-Nachricht! Andrew schloss für immer seine Augen...

Andrew Berends: Seine Kollegen sind fassungslos

Wie durch unterschiedliche Medien deutlich wird, sind Andrews Kollegen von dem Tod des Kameramannes absolut geschockt. So beteuerte Regisseurin Elizabeth Chai Vasarhelyi gegenüber "indiewire.com": "Wir haben einen wundervollen Freund und wichtigen Filmemacher verloren - Andrew Berends". Ebenfalls fügt sie in einem persönlichen Statement hinzu: "Ich weiß, der Schmerz, den du gefühlt hast, war tief, echt und unerbittlich. Ich weiß, dass du gelitten hast. Ich kann nur hoffen, dass du endlich ein bisschen Frieden und Gerechtigkeit gefunden hast, so wie du es verdienst. Es tut mir leid, dass es so gewesen ist."

Berends führte für vier Filme die Regie und war an weiteren Produktionen als Kameramann, Autor oder Produzent beteiligt.

Woran Berends verstarb und wann eine Trauerfeier zu seinen Ehren abgehalten wird, ist nicht bekannt.