Aneta Sablik & Mehrzad Marashi: Überraschende Beziehung

Was machen die denn zusammen?! Aneta Sablik trennte sich erst vor wenigen Monaten von Ehemann Kevin. Nun wurde sie an der Seite von Mehrzad Marashi gesehen. Offenbar verbindet die beiden Sieger der siebten und elften Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ eine ganze Menge…

Aneta Sablik: So hilft ihr Carmen Geiss nach der Trennung

"Closer" entdeckte vergangene Woche die „DSDS“-Gewinner Aneta Sablik (28) und Mehrzad Marashi (37) beim Bummel über einen Hamburger Weihnachtsmarkt – und lüftete das Geheimnis dieser überraschenden Beziehung.

Aneta Sablik machte ein süßes Geständnis

Sie haben beide geschafft, was schon Hunderttausende Sänger versuchten: sich in das Herz von Dieter Bohlen (63) zu singen. Das gelang Aneta und Mehrzad jedoch in unterschiedlichen Staffeln. Trotzdem entdeckte "Closer" jetzt beide zusammen am Hamburger Jungfernstieg. „Ich bin ab und zu mal bei ihm im Studio, habe zuletzt etwas bei ihm aufgenommen“, erklärt die Sängerin gegenüber CLOSER. Der Deutsch-Iraner betreibt seit 2016 ein Tonstudio mit dem Namen Impulse Records. Kennengelernt haben sie sich durch Sänger Daniel Ceylan (32), der in der gleichen „DSDS“-Staffel wie Aneta teilnahm.

Mehr ist da nicht? Aneta, die gerade ihre Single „Christmas Fever“ mit Freundin Carmen Geiss (52) veröffentlichte, antwortet lachend: „Nein! Mehrzad hat eine reizende Familie, ist dreifacher Vater. Wir sind nur Kollegen mit einem gemeinsamen Ziel: gute Musik machen!“ Und zwischen den Aufnahmen gehen sie ihrer weiteren gemeinsamen Leidenschaft nach: Weihnachtsmärkte...