Angela Merkel: Aus und vorbei! Jetzt zieht sie die Reißleine

Eigentlich war sich Berlin sicher, dass Angela Merkel ohne die Politik nicht leben kann. Dass sie nach dem Ende ihrer Amtszeit sofort ein anderes Arbeitsfeld findet. Bei den Vereinten Nationen. Oder an einer der berühmten Universitäten der Welt. Aber nein! Sie hat alle Angebote rigoros abgelehnt. 16 Jahre lang hat sie ihr Leben zurückgestellt. Geburtstage nicht gefeiert, weil irgendwo eine Krise herrschte. Urlaube abgesagt, weil die Welt sie brauchte. Auf wie viel Familienfeiern sie nicht tanzen konnte – Angela Merkel kann es selbst kaum noch zählen. So viel hat sie verpasst. So viel Schönes, so viel Wichtiges…

Doch damit ist jetzt Schluss! Es wird Zeit, das Leben nachzuholen. Und so hat die Alt-Kanzlerin in den letzten Wochen viel telefoniert. Mit alten Freunden, einige noch aus der Studienzeit. Und auch mit ihren Geschwistern. Mit Bruder Marcus (64) und Schwester Irene (57). Und plötzlich konnte sie wieder Teil einer Familie sein, eingebettet in die Liebe der Geschwister.

Mit ihnen reden, Pläne schmieden. Vielleicht sogar einen gemeinsamen Urlaub planen? Ein nettes Essen? Herrlich! Und dann in Erinnerungen schwelgen. An die geliebte Mutter Herlind (†90), die vor drei Jahren starb. An Vater Horst (†85), der länger nicht mehr da ist. Gemeinsam in alten Fotoalben blättern, alte Briefe lesen. Das alles schweißt zusammen und schenkt Angela Merkel das Gefühl, was sie all die Jahre vermisst hat: Geborgenheit!