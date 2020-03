Angela Merkel: Bitteres Ehe-Drama! Lässt ihr Mann sie im Stich?

Als Angela Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer (70) zum 80. Geburtstag von Joachim Gauck eintreffen, machen sie keinen glücklichen Eindruck. Zwar lächelt die Kanzlerin tapfer für die Fotografen, doch ihr Mann läuft ein paar Schritte hinter ihr und blickt betreten zu Boden. Einige der Gäste tuscheln: Haben die beiden etwa Beziehungsprobleme?

Insider: "Die Stimmung ist im Keller"

Gerüchte, dass die Politikerin und der Quantenchemiker getrennte Wege gehen könnten, machen seit Wochen die Runde. „Die Stimmung ist im Keller. Es ist von einer großen Krise zwischen der Kanzlerin und ihrem Mann die Rede“, will ein Insider wissen. Angeblich ist Sauer sogar kaum noch in der gemeinsamen Berliner Wohnung. Es heißt, er verbringe seine Zeit immer häufiger alleine im Wochenendhaus in der Nähe von Templin, statt bei seiner Frau zu sein. „Kisten und Koffer wurden dezent abgeholt“, will der Insider wissen.

Joachim Sauer ist ständig allein

Die Zeitschrift "DAS NEUE BLATT" hörte sich in Hohenwalde, wohin Sauer sich zurückgezogen haben soll, einmal um. Und tatsächlich: Merkels Mann wird hier häufiger gesehen – alleine! „Er kommt freitags in seinem Golf und bleibt oft übers Wochenende“, verrät uns ein Nachbar. „Morgens geht er gerne joggen – er kümmert sich hier offenbar auch um die Datsche.“ Angela Merkel dagegen wurde seit einiger Zeit nicht mehr gesichtet. „Wann sie zuletzt da war, weiß ich gar nicht. Manchmal kommt sie, allerdings losgelöst von ihrem Ehemann. Sie wird dann hierhergefahren und bleibt ein paar Stunden. Für längere Aufenthalte hat sie wohl wenig Zeit, sie hat wirklich sehr viel zu tun“.

Doch genau deshalb wäre es so wichtig, dass ihr Ehemann ihr den Rücken stärkt. Joachim Sauer dagegen soll sich laut unserem Informanten immer weiter von ihr abwenden. „Er möchte seinen Lebensabend anders verbringen. Reisen. Freunde treffen. Zeit mit seiner Frau verbringen. Doch dafür ist die Kanzlerin noch nicht bereit.“

