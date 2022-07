Angela Merkel: Dramatische Szenen in Berlin! Jetzt kann nur noch ein Wunder helfen

Die Gerüchteküche brodelte, dass die einstige unerschütterliche Liebe zwischen der Politikerin und dem Chemiker erloschen sei. Immer wieder pfiffen es die Spatzen von den Dächern, dass er – der stets so zurückhaltend, ja beinahe schüchtern an der Seite seiner einflussreichen Gattin weilte – eine heimliche Liaison mit einer schönen Kollegein haben soll. Joachim Sauer sei inzwischen gesundheitlich angeschlagen und begleitete Angela deshalb nicht zur Ostsee, so ein Insider. Erst vor wenigen Wochen brachte ein Rettungswagen den 73-Jährigen in die Berliner Charity. Ein Schock für Merkel, die Stunde um Stunde um ihren geliebten Mann bangen musste. Was ihm fehlte? Unklar.