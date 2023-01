Angela Merkel: Dramatische Szenen - Was Vertraute jetzt verraten...

Ja, ihr Ehemann hat es schon wieder getan! Es heißt, Angela Merkel sei mit ihren Nerven am Ende. Es sind dramatische Szenen, die sich in Berlin abspielen. Und es ist schockierend, was man aus ihrem Umfeld erfährt.

Ihr Mann, der Wissenschaftler Joachim Sauer, hat seine Professur in Italien verlängert. Diese Nachricht muss für Angela Merkel ein Schlag in die Magengrube sein. Sie hatte sich 2023 endlich auf Zeit zu zweit mit ihrem Schatz gefreut: Gemeinsame Reisen, lesen, wandern und auch die andauernden Gerüchte um eine Ehekrise wegkuscheln... Denn Joachim Sauer wurde mehrfach sehr vertraut mit seiner italienischen Kollegin Laura Gagliardi gesehen. Seit Monaten ist von einem heißen Flirt mit der feurigen Halbitalienerin die Rede.

