Angela Merkel: Schwerer Schlag! Ihr Glück liegt in Scherben

Tapfer erträgt er sein Schicksal, hat nur noch einen letzten Wunsch: "Ich würde Angela gerne noch einmal treffen …", verrät er gegenüber der "Schöne Woche". Ein Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung geht, denn es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Und wie viel er davon noch hat, weiß Zygmunt nicht.

Für die Kanzlerin muss es eine schreckliche Situation sein. Selten gibt sie Einblicke in ihre Gefühlswelt, doch bereits das Krebs-Drama um ihren Bruder Marcus (64) vor drei Jahren ging ihr sehr nah. Gerne wäre sie mehr für ihn da gewesen, doch ihr Amt ließ es schlichtweg nicht zu. Bald hat sie endlich mehr Zeit für die Familie, so dass ihr Cousin sie hoffentlich noch einmal in die Arme schließen kann. Wir wünschen es ihm von ganzem Herzen.