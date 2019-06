Angela Merkel: Ehe-Drama! Warum tut Joachim Sauer ihr das an?

Schon lange heißt es aus den Kreisen von , die Kanzlerin träume davon, die Politik an den Nagel zu hängen und für einige Zeit mit ihrem Mann in die USA zu gehen.

Vor wenigen Tagen kam sie der Erfüllung dieses Traumes so nah wie nie. Denn der 64-Jährigen wurde von der renommierten US-Universität Harvard die Ehrendoktorwürde verliehen. Als vierte deutsche Kanzlerin nach Konrad Adenauer († 91), Helmut Schmidt († 96) und Helmut Kohl († 87) durfte Angela Merkel außerdem die Hauptrede auf der diesjährigen Abschlussfeier halten. Und die kam beim Publikum bestens an. Professoren und Absolventen klatschten minutenlang begeistert Beifall, feierten die deutsche Kanzlerin wie einen Pop-Star.

Angela Merkel musste ohne ihren Mann verreisen

Nur einer schwänzte Angela Merkels großen Auftritt: ihr Ehemann Joachim Sauer (70). Dabei hätte die Kanzlerin sich sicherlich über moralische Unterstützung durch ihren Mann gefreut. Der wiederum hätte sich bei einem gemeinsamen Auftritt mit seiner Frau gleich für eine Gastprofessur in Harvard empfehlen und so dem Traum von einer Auszeit in den USA ein erhebliches Stück näher kommen können. Immerhin ist Joachim Sauer ein weltweit bekannter Quantenchemiker, an dem eine Elite-Uni wie Harvard großes Interesse haben dürfte.

Doch in den USA gehört eben immer auch ein bisschen Show dazu. Angela Merkel hat die ihre bereits mit Bravour absolviert. Ob ihr Ehemann es ihr bald gleichtun wird? Man darf gespannt sein…